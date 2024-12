Ilgiorno.it - Le bollette dei rifiuti saranno gestite dalla società Agesp

Leggi su Ilgiorno.it

Novità in vista nell’igiene ambientale a Busto Arsizio, che con l’83,4% di raccolta differenziata è prima tra le grandi città lombarde. Dal primo gennaio anche la gestione contrattuale e della riscossione delledeipasserà dal Comune a. Il trasferimento coincide con il passaggio dal sistema tributario Tari alla tariffazione puntuale Tarip. Nel corso del 2025valutati in maniera puntuale i conferimenti del rifiuto secco residuo di ogni utenza, domestica e non, e una parte della tariffa sarà calcolata sulla base della quantità diprodotti. Da gennaio, quindi, per ogni informazione o necessità relativa alla gestione amministrativa del contratto (attivazioni, cessazioni, variazioni contrattuali ecc.) i cittadini dovranno rivolgersi a. Altra importante novità riguarda l’attività più operativa della raccolta porta a porta dei: il ripristino della frequenza settimanale di ritiro della frazione indifferenziata.