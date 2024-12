Bergamonews.it - Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali: Pasalic sulla trequarti

Ledi: senza Retegui, infortunato, Gasperini si affida adietro al tandem composto da De Ketelaere e Lookman.A sinistra c’è Zappacosta, visto che Ruggeri è fermo per un problema al piede. In difesa prende posto Djimsiti a destra con Hien e Kolasinac.Lasi propone con il 4-3-3, con la mossa Dele-Bashiru da interno di centrocampo aggiuntivo al posto di Dia, abitualmentesta nel 4-2-3-1., le(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni. All. BaroniA disp. Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Gigot, Patric, Castrovilli, Dia, Isaksen.(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta;; De Ketelaere, Lookman.