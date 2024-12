Calciomercato.it - Lazio-Atalanta, forfait improvviso per Baroni: panchina ridotta all’osso. E c’è il pericolo diffidati

Altra brutta notizia per i biancocelesti che devono fare a meno di un centrale in extremis: tra le sostituzioni appena cinque giocatori di movimentoPiove sul bagnato per lasul fronte infermeria. All’Olimpico arriva la capolistain un big match che significa molto per la squadra dicosì come per quella di Gasperini, tra due squadre diventate rivali nelle ultime stagioni. Soprattutto dalla famosa finale di Coppa Italia vinta dagli uomini di Inzaghi con l’episodio del fallo di mano di Bastos.Marco(Ansafoto) – calciomercato.itOra le due formazioni sono divise da sei punti e sono coinvolte nella lotta scudetto, a sorpresa rispetto alle previsioni estive. L’arriva allo scontro nella capitale con 11 vittorie di fila, lache si è rialzata a fatica in casa del Lecce dopo la batosta con l’Inter.