Gamberorosso.it - La zuppa grassa di Giorgione, il piatto sostanzioso che non può mancare in tavola il primo dell'anno

Leggi su Gamberorosso.it

«A Capodbisogna mangiare grasso, buono e divertente». Così, l’oste più amato d’Italia, in una puntata del Gambero Rosso tv, decide di celebrare il suogiorno. E qualemigliore, allora, che la sua? Gli ingredienti principali sono: zampe di maiale, erbette di campo e lenticchie. Certo, è molto lontana dalla cucina raffinata, ma è simbolo di abbondanza e convivialità, come le serate di giochi e risate durante le feste natalizie chericorda con affetto.Originariamente, però, la- o soupe grasse - proviene dall’alta val di Susa, ed è una minestra calda che viene preparata con pochi ingredienti, spesso di recupero, come il pane raffermo e i legumi. Nelle mani di, diventa undal sapore robusto e appagante.