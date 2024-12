Biccy.it - Jessica vuole lasciare il GF, la decisione e le parole sugli autori

Dopo più di cento giorni, i gieffini che sono entrati al Grande Fratello lo scorso 16 settembre iniziano a sentire un po’ di stanchezza, in particolare tre di loro. Giovedì notte Luca Calvani, Amanda Lecciso e Javier Martinez hanno rivelato cheMorlacchi, Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti vorrebbero abbandonare la casa per tornare dai loro cari. L’ex cantante dei Gazosa ha confidato a Zeudi: “Io sono al limite, sono tre mezi e passa che sto chiusa qui dentro e sono un po’ in crisi“.Morlacchi e la chiacchierata con gli: “Mi hanno detto che non posso mollare adesso”.La Morlacchi ieri si è appartata con le Non è la Rai, ha confessato loro la sua volontà di ritirarsi ed ha anche detto di averne parlato con gliin confessionale, che avrebbero cercato di spronarla e di tirarle su il morale: “Loro sono molto carini e tutto il resto, ma io sono arrivata.