Iraniano arrestato a Malpensa l’avvocato | Respinge le accuse e non riesce a capire i motivi dell’arresto

Tre giorni prima del fermo della giornalista Cecilia Sala, due cittadini iraniani erano stati arrestati in Italia e Usa e Teheran aveva presentato “formale protesta”. E c’è quindi anche l’ipotesi di una ritorsione di Teheran alla base della detenzione della cronista, che aveva un visto di otto giorni proprio per portare avanti il suo lavoro. Mohammad Abedini Najafabadi era statoil 16 dicembre condi terrorismo. “Dall’analisi dei documenti in mio possesso pur essendo formalmente gravi lemosse, in realtà la posizione del mio assistito risulta molto meno grave di quanto può sembrare. Luilee non” diceAlfredo De Francesco. L’uomo, 38 anni, è sostanzialmente accusato di associazione a delinquere con finalità di terrorismo: è attualmente detenuto nel carcere di Opera, a Milano, dopo la misura cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Milano.