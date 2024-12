Liberoquotidiano.it - Indagine "conoscitiva" sull'arresto dell'iraniano a Malpensa: cosa sta succedendo

La Procura di Milano indagae modalità con cui è avvenuto l'di Mohammad Abedini Najafabadi, il cittadinobloccato il 16 dicembre scorso su ordinea giustizia americana all'aeroporto milanese di, dove era appena atterrato da Istanbul. In particolare, è stato aperto un fascicolo a moo 45, ossia senza indagati e senza titolo di reato. Lo hanno confermato all'Ansa fonti qualificate. L', per ora, sarebbe semplicementee potrebbe riguardare anche i tempi stretti tra la emissione del mandato diai fini di estradizione, datato 13 dicembre, e il fermo'uomo avvenuto in meno di tre giorni. L'del cittadinoè stato collegato, nelle scorse ore, a quelloa giornalista italiana Cecilia Sala in Iran, detenuta nel carcere di Evin dal 19 dicembre.