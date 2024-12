Imprese guidate da donne Italia maglia rosa in Ue | boom a Benevento e Avellino

Leggi su Ildenaro.it

Nonostante continuiamo ad avere il tasso di occupazione femminile più basso d’Europa, l’presenta, in termini assoluti, il numero più elevato di lavoratrici indipendenti. Nel 2023, lene in possesso di partita IVA che lavorano come artigiane, commercianti, esercenti o libere professioniste ammontano a 1.610.000, a fronte di 1.433.100 presenti in Francia e 1.294.100 occupate come autonome in Germania. Lo riferisce l’Ufficio studi della CGIA secondo la quale si tratta di “un record europeo che evidenzia ulteriormente la notevole propensione deglini, sia maschi che femmine, all’imprenditorialità”. Circa il 56 per cento delleimprenditrici attive nel nostro Paese è impiegato nel settore dei servizi alla persona (quali parrucchiere, estetiste, tatuatrici, massaggiatrici, pulitintolavanderie, ecc.