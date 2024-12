Iodonna.it - Il rocker si racconta a Claudio Amendola ricordando i 7 concerti di Milano. Tra gli ospiti, Eros Ramazzotti, Luca Argentero e Giuseppe Fiorello

Leggi su Iodonna.it

Un nome, un mito. Almeno per i milioni di fan che da oltre quattro decenni lo seguono ovunque. Stasera alle 21.35 circa su Canale 5 va in onda Vasco Rossi – I magnifici 7, uno speciale dedicato alitaliano più amato di tutti i tempi e ai 7che ha tenuto allo stadio San Siro dinell’estate 2024. Vasco Rossi, il cofanetto per i 40 anni di “Va bene, va bene così” con il live inedito del 1983 X Leggi anche › Vasco Rossi presenta il suo libro “Vivere / Living”: «La canzone d’autore è una forma d’arte» Vasco Rossi – I magnifici 7 stasera su Canale 5Il documentario è scritto e diretto da Giorgio Verdelli e mette insieme il materiale raccolto nel corso delle sette serate.