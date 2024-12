Piperspettacoloitaliano.it - Il Conte di Montecristo 2025 attori italiani, il cast completo della fiction Rai

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Ildiarriva su Rai 1. Un nuovo adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Alexandre Dumas. Prodotta da Mediawan con Palomar in Italia e DEMD Productions in Francia, e in associazione con Entourage Ventures. Un sogno che si realizza per un grande progetto made in Italy. Ilinternazionale vede come protagonista Sam Claflin nel ruolo di Edmond Dantès. Non solo interpreti valorosi dall’estero, ma anche volti nostrani hanno preso parte allaRai. Chi sono glidi Ildi? Ecco ilRai.IldiRaiSam Claflin nel ruolo di Edmond DantèsAna Girardot nel ruolo di Mercédès HerreraJeremy Irons nel ruolo di Abate FariaRobin Greer nel ruolo di Maximilien MorrelMikkel Boe Følsgaard nel ruolo di Gérard de VillefortPoppy Corby-Tuech el ruolo di Héloise de VillefortLeo Harris nel ruolo di Édouard de VillefortBlake Ritson nel ruolo del barone DanglarsMéghane De Croock nel ruolo di Eugenie DanglarsKarla-Simone Spence nel ruolo di HaydéeHarry Taurasi nel ruolo di Fernand MondegoNell Baker nel ruolo di Julie HerbaultBastien Fontaine-Oberto nel ruolo di FranzLynette Creane nel ruolo di MarieReece Putinas nel ruolo di IspettoreIldiGabriella Pession nel ruolo di Hermine DanglarsGabriella Pession interpreta Hermine Danglars.