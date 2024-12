Ilrestodelcarlino.it - Il 2024 dei carabinieri di Rovigo: oltre 1.300 denunciati e 70 arresti

, 28 dicembre– Un bilancio positivo dell’attività operativa dell’arma polesana nel. I dati e dettagli sono stati presentati stamani in una conferenza stampa, tenutasi nella sede del comando provinciale deidiin via Silvestri. Intervenuto il comandante provinciale dei, colonnello Edoardo Campora. Unin cui idel comando provinciale dihanno complessivamente perseguito 6.214 delitti sui quasi 7.000 perpetrati in tutta la provincia che hanno portato. Nelcomplessivamente all’autorità giudiziaria di 1305 persone, di cui 70 in stato di arresto e 1235 in stato di libertà. Le chiamate al 112 Sempre nell’intero annoil numero di emergenza 112 (gestito direttamente dalla centrale operativa del comando provinciale dicon il supporto delle centrali delle compagniedi Adria e Castelmassa) ha complessivamente ricevuto circa 130mila chiamate (81.