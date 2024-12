I servizi segreti di Mosca | Le nostre basi in Siria nel mirino di Stati Uniti e Regno Unito preparano attacchi con militanti Isis

Leggi su Open.online

Con la fine della dittatura della famiglia Assad, sostenuta nell’ultimo decennio da russi e iraniani, il posizionamento dellanello scacchiere internazionale è tornato in discussione.teme di perdere la poca influenza che le resta. E lancia accuse contro: «Secondo le informazioni ricevute dall’Svr – id’intelligence russi per l’estero -, dopo la destituzione del presidenteno Bashar al-Assad, l’amministrazione statunitense uscente e la leadership britannica mirano a impedire che la situazione nel Paese si stabilizzi. Più in generale, stanno perseguendo l’obiettivo di mantenere uno stato di caos in Medio Oriente». L’intelligence di, che sia per propaganda o per reale timore, afferma anche che «ibritannici stanno sviluppando piani per organizzare una serie diterroristici contro le strutture militari russe in