Ero depresso stavo per farla finita | confessione shock dell’ex calciatore di Serie A

“Ero, piangevo senza sapere perché, una sera ho pensato di”: l’ex attaccante diA lascia tutti senza parole.La depressione tra i calciatori è più comune di quanto si possa pensare. I tanti soldi che si accumulano in carriera sono sicuramente una cosa da far invidia quasi a tutti, ma i lauti stipendi spesso non bastano a soddisfare una salute mentale troppo precaria.Le pressioni, le critiche, una privacy sempre invasa, i rapporti sinceri difficili da coltivare e tanto altro mettono a dura prova l’integrità mentale di un, troppo spesso bersagliato da mille variabili che lo rendono instabile.E le cose peggiorano una volta che arriva il ritiro, quando appendi gli scarpini al chiodo e tutto quello che hai fatto per una vita intera svanisce da un giorno all’altro.