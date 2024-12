È morto all’improvviso Televisione in lutto addio a Cesare Ragazzi | cambiò la vita a molti italiani

Leggi su Caffeinamagazine.it

Unha colpito improvvisamente il mondo della. Se n’è andato inaspettatamente, stroncato da un malore, un personaggio che ha fatto la storia nel piccolo schermo. Era un imprenditore, noto per essere stato l’inventore di qualcosa che aveva rivoluzionato ladi. E anche diversi vip pare avessero chiesto aiuto all’uomo.La morte lo ha raggiunto a Bologna, causando ungrave per gli amanti della. Intervistato da Repubblica, un po’ di tempo fa ammise: “A tanti ho risolto un problema per cui non dormivano la notte”. Poi aveva fatto sapere: “Sono riuscito ad aprire circa 80 centri in Italia, più 8 all’estero, per 40 anni abbiamo avuto 700 stipendi. Ma prima di arrivarci ho sofferto la fame e lavorato come un pazzo”.Leggi anche: “È morto, ci ha lasciati”.