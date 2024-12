Ilrestodelcarlino.it - Domani ’bookcrossing’. Sacambio gratuito di libri in piazza

, inMartiri della Libertà dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, sarà proposto un bookcrossing ‘made in’ Casalgrande: si tratta di un’occasione utile per incentivare alla lettura e creare anche convivialità. Il bookcrossing è la pratica di scambiarsi gratuitamente, facendoli così circolare in modo virtuoso, stimolando ovviamente la lettura. L’iniziativa sarà protagonista durante il mercato straordinario in programma a Casalgrande con bancarelle ed espositori durante la giornata di festa. Un’idea dell’amministrazione comunale in collaborazione con la biblioteca Sognalibro promossa nell’ambito delle iniziative di Casalgrande Sostenibile. Sarà dunque possibile (al mattino e pomeriggio) scambiarsio scegliere, gratuitamente, un libro incartato e immergersi così nel piacere della lettura.