Capodanno Tutti i brindisi tra palchi e piste

Nel solco della tradizione, in rivieravuol dire spettacoli, musica e balli. Gli appuntamenti più attesi sono ilsul Porto e lo spettacolo al teatro comunale di Cesenatico. Al comunale a partire dalle 21, l’ultima notte dell’anno vedrà protagonisti Eleonora Mazzotti, Stefania Stefanin, Mirco Rocchi e al pianoforte il Maestro Luca Bonucci, per una Gran Soirèe Cinema, uno spettacolo molto atteso. Il quartetto di artisti presenterà un fantasioso, allegro e appassionato percorso tra cinema e canzone, per coinvolgere il pubblico sul filo dei ricordi tra star hollywoodiane, divi italiani e colonne sonore indimenticabili di film cult e perle rare. Quest’anno cade il centenario della nascita della radio, lo spettacolo renderà omaggio a questo straordinario mezzo di comunicazione che è stato un formidabile strumento di diffusione di musica e canzoni.