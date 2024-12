Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Pobega la chiave? La pedina per tre possibili colpi

Leggi su Pianetamilan.it

, i rossoneri si preparano per una campagna acquisti che potrebbe essere molto importante. I ragazzi di Paulo Fonseca stanno lottando per un posto nella prossima edizione della Champions League. Non un compito facile, visto che ci sono in lotta molte squadre per pochissimi posta. La rosa a disposizione del portoghese sembra essere al di sotto dello scopo, soprattutto a livello numerico. Basta vedere il centrocampo: con i due ko muscolare di Musah e Loftus-Cheek, Fonseca si è trovato unsenza alternative in mediana ai titolari (tolti i ragazzi delFuturo). Reijnders e Fofana stanno facendo gli straordinari e contro il Verona, Fonseca ha adattato Terracciano. Contro la Roma dovrebbe tornare Bennacer, almeno in panchina, ma andranno verificate le sue condizioni fisiche.