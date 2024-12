Ilfattoquotidiano.it - Better Man, esplosivo imperdibile musical su Robbie Williams scimpanzé scugnizzo tra Sinatra e Take That

Per chi è stato giovane negli anni novanta, e per chi vuole godersi unpop sui generis, travolgente, zeppo di riff, ritornelli, performance live,Man è il film che non dovete assolutamente perdere. È il biopic su, voluto da, amato da, con una scimmia protagonista. Già,si vede così come uno: poco evoluto, un po’ rozzo, canottiera e catenone penzolante, tuta in acrilico, unodirebbero a Napoli. Un monello di una grigia e bigia Stoke-on-Trent anni ottanta con babbo goffo in fuga per intrattenere quattro gatti nei night allae una nonna chioccia che diventa anima e cuore del piccolocombina guai. Il ritmo è elevatissimo fin da subito.InMan non c’è un attimo di pausa, non si sta mai fermi.