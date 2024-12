Iltempo.it - Attacco hacker contro Farnesina e aeroporti: "Risposta ai russofobi italiani"

Il sito del ministero degli Esteri è sottoinformatico e non è raggiungibile. Fonti dellahanno confermato all'Agi che i sistemi informatici interni funzionano regolarmente e che l'è stato rivendicato dal collettivo difilorussi 'NoName". I cybercriminali avrebbero colpito anche i siti web deglimilanesi di Malpensa e Linate. "Iricevono una meritatainformatica", è la rivendicazione del collettivofilorusso NoName057 diffusa su Telegram mentre i siti web deglidi Malpensa e Linate e a quello dellarisultano irraggiungibili o malfunzionanti. Ma ci sarebbero anche altri target come i siti della Federazione italiana trasporti e quelli delle Autolinee Siena e Torino. Si tratta, come in altri casi, di una offensiva di tipo DDos (Distributed Denial of service), che mira a bloccare il normale traffico di un server, di un servizio o di una rete congestionando gli accessi.