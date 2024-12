Lanazione.it - Approvato il bilancio preventivo di Cascina

, 28 dicembre 2024 - Il consiglio comunale diha, con 15 voti a favore e 4 contrari, il2025/2027. “Per il secondo anno abbiamoilentro il 31 dicembre – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –. Nei primi due anni il Covid ci aveva portato a un allungamento dei tempi, ma non è mai un impegno banale. Ildice molto dell’azione di un’amministrazione, anche se nel caso del Comune dila sfida rappresentata dal PNRR e dagli interventi collegati è forse ancora più cruciale per questo mandato amministrativo. Grazie all’impegno di Giunta, consiglio e uffici comunali abbiamo realizzato unequilibrato che pensa a tutti i cittadini”. “Questosi caratterizza per l’assenza di incrementi della pressione fiscale sui cittadini, con appena alcuni interventi spot su determinate tariffe a domanda individuale – ha sottolineato l’assessore alPaolo Cipolli –.