361magazine.com - 3 Days Detox: come eliminare i liquidi in eccesso prima di Capodanno

Leggi su 361magazine.com

Drenare edindicon i sali del mar morto. I must have da usare nel weekend edel cenone di San Silvestro Dopo il Natale edel party diè importante depurare l’organismo e drenare iinper arrivare in forma smagliante al cenone di San Silvestro.Se il pandoro, i torroni e i panettoni fanno già capolino su pancia e cosce, un metodo infallibile sono i bendaggi e le creme drenanti ad azione urto.Tra i best seller presenti sul mercato, la linea ai sali del mar morto firmata Bottega Verde rappresenta un vero e proprio alleato di bellezza.Composta da prodotti iper performanti che garantiscono una persona effettiva di centimetri in soli 3 giorni, la linea ai sali del mar morto può essere utilizzata mattina e sera per risultati immediati nel breve periodo.