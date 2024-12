Zonawrestling.net - WWE: Il match tra Rhea Ripley e Liv Morgan sarà un Last Woman Standing

La WWE ha deciso di alzare l’asticella per quanto riguarda ilche vedrà opposte Livnel prossimo episodio di RAW. Le wrestler, infatti, si affronteranno in un incontro valevole per il Women’s World Championship durante il primo episodio di RAW su Netflix, ma la vera notizia è che le due atlete lotteranno l’una contro l’altra in uncon stipulazione speciale.La stipulazioneun, una cui abbiamo già avuto modo di assistere svariate volte nella categoria maschile. Si tratterà della prima volta in assoluto per la campionessa, mentre per lanoncosì: la wrestler ha già combattuto questo tipo dinel gennaio 2021, perciò avrà un piccolo “vantaggio”.