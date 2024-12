Gamerbrain.net - Tastiera Epomaker Split 65: Recensione e Screenshot

L’65 si inserisce con prepotenza nel mercato delle tastiere meccaniche, proponendo una soluzione che punta a soddisfare le esigenze di ergonomia, personalizzazione e prestazioni. Con il suo design innovativo e una serie di funzionalità avanzate, questanon solo si fa notare per l’aspetto ma offre anche un’esperienza di utilizzo davvero appagante.65Il layout Ergo Alice a 68 tasti è uno degli elementi distintivi della65. Questo formato compresso e leggermente angolato è studiato per ridurre lo stress durante la digitazione, migliorando il comfort e prevenendo l’affaticamento delle mani e dei polsi. Grazie alla possibilità di separare i due blocchi della, ogni utente può regolare l’angolazione in base alle proprie preferenze, creando una configurazione davvero ergonomica.