Sulla spiaggia di Marina. Trovata una tartaruga davanti al Marinamore

A notarla sono stati alcuni passantie hanno segnalato il ritrovamento alla polizia locale. È stata rita unaCaretta Caretta adi Ravenna, sul tratto di arenileallo stabilimento balnearemore. Probabilmente l’esemplare era già morto da qualche giorno e non presenta, a prima vista, ferite particolari. è possibile che sia morta in mare e che sia stata la corrente e le mareggiate a traslinarla poi a riva. Purtroppo non capita di rado di imbattersi in tartarughete, magari ferite dalle eliche delle imbarcazioni.