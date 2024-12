Metropolitanmagazine.it - Sud Corea nel caos, secondo impeachment, sfiduciato il presidente ad interim Han Duck-soo (prima volta nella storia)

I parlamentari sudni hanno votato per la messa in stato di accusa deladHan-soo, accusandolo di aver “partecipato attivamente all’insurrezione” dopo il fallito tentativo del suo predecessore di imporre la legge marziale il 3 dicembre.“Dei 192 deputati che hanno votato, 192 hanno votato per l’”, ha dichiarato ildell’Assemblea nazionale Woo Won-shikSi tratta del primodi unaddelladel Sud, dopo quello delin carica. Il ruolo di capo di Stato adspetta ora al ministro delle Finanze Choi Sang-mok.il leader del PPP, il partito al potere, Han deve “continuare a dirigere gli affari dello Stato senza piegarsi all’approvazione della mozione didell’opposizione”, ma lo stessoadha già fatto sapere che intende “rispettare la decisione del Parlamento”.