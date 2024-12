Superguidatv.it - Sanremo 2025, i conduttori del Prima Festival sono Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. L’annuncio di Carlo Conti

Leggi su Superguidatv.it

si avvicina e con esso gli annunci disi fanno sempre più frequenti. Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora italiana per eccellenza è intervenuto oggi, venerdì 27 dicembre 2024, al TG1 delle 13.30 per un importante annuncio che riguarda idel, idelDopo aver annunciato i nomi dei 30 cantanti in gara e anche il conduttore del Dopo, che sarà Alessandro Cattelan,ha annunciato oggi innominiate deide, la striscia quotidiana che precede l’inizio di ogni puntata deldi.“Sì, ormai c’è questo filo diretto tra gli annunci Sanremesi e il Tg1 e di questo vi ringrazio.