Rapina da 300mila euro a Firenze in carcere un componente della banda

– Trovato con in casa 40milain contanti ritenuti il risultatoricettazione di preziosi e oro trafugati durante unain una gioielleria di via Por Santa Maria a, a due passi dal Ponte Vecchio.Nei giorni scorsi, su richiestaprocura di, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo di indiziato di delitto eseguito dalla Polizia nei confronti di un cittadino albanese di 26 anni accusato diaggravata in concorso con persone al momento rimaste ignote.L’episodio, al centro dell’inchiesta coordinata dalla ProcuraRepubblica fiorentina, è avvenuto lunedì scorso in una gioielleria di via Por Santa Maria, dove, secondo quanto ricostruito, intorno alle 10.30, tre persone con il volto parzialmente travisato sarebbero entrate all’interno dell’attività.