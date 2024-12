Ilgiorno.it - Raccolta differenziata, è caos. Giorni di ritiro cambiati. Protestano i residenti

Leggi su Ilgiorno.it

I bidoncini erano stati tutti regolarmente esposti, ma nessuno è passato a ritirarli. In periferia bisognerà attendere stasera per sbrarazzarsi dei resti delle cene e dei pranzi natalizi. A causa delle festività, infatti, sonodella, una variazione che ha creato disservizi e non poche rimostranze di chi vive fuori dal centro storico e dal Borgo Ticino. "Una vergogna - hanato alcuni -. Paghiamo tasse salate per non avere il servizio". Senza considerare le variazioni, molti si sono affidati alla consuetudine e a quanto riportato sul calendario ricevuto a inizio anno. Di conseguenza hanno esposto l’umido lunedì, quando invece raccoglievano la carta. "La carta si può tenere in casa senza problemi - hanno sottolineato iin periferia -, l’umido invece produce cattivo odore e, con le cene e i pranzi, ne abbiamo in casa di più.