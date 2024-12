Formiche.net - Quel filo rosso che collega Mosca all’incidente aereo in Kazakistan. L’analisi del gen. Caruso

Leggi su Formiche.net

L’abbattimento dell’azero in Kazakhstan nel dicembre 2024 non è un semplice errore, ma l’ultimo atto di una tragedia che si ripete da quarant’anni. Quando uncivile viene abbattuto “per errore”, dietro il grilletto c’è spesso un sistema di difesa aerea russo. Non sono incidenti isolati, ma il prodotto di una cultura militare dove la paura di non agire supera il terrore di sbagliare.La sequenza è sempre la stessa. Nel 1983, un Boeing 747 della Korean Airlines viene abbattuto dai sovietici dopo aver deviato in una zona proibita. La reazione? Prima negare tutto, poi ammettere “un errore” attribuendolo però a una presunta macchinazione americana. La verità completa emergerà solo nel 1992, dopo il crollo dell’U.Nel 2014, il volo Mh17 della Malaysia Airlines viene colpito sul Donbass da un missile terra-aria dei separatisti-russi.