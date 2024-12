Previsioni 2025 | export italiano in crescita del 45% grazie ai Paesi GATE

Quotidiano.net - Previsioni 2025: export italiano in crescita del 4,5% grazie ai Paesi GATE

"Ci lasciamo alle spalle un 2024 di unaquasi piatta. Ma guardiamo alda un lato con cautela e dall'altro con relativo ottimismo". Lo afferma il Chief Economist SACE, Alessandro Terzulli, in un'intervista all'Ansa. "Prevediamo - aggiunge - per l'di beni in valori un più 4,5% per l'anno prossimo, dove il traino arriverà dai cosiddetti', i 14in cui Sace è presente. Sonoda un potenziale di medio lungo termine elevato e che in parte stiamo cogliendo: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, in cui prevediamo un tasso addirittura a due cifre, India, dove riteniamo si possano cogliere opportunità rilevanti". Questo nonostante ci troviamo "in un contesto di incertezza", per cui "occorre cautela". Tre, secondo Terzulli, le leve su cui le imprese devono puntare.