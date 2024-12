Spazionapoli.it - Pellegrini-Napoli, annuncio di Ranieri in conferenza stampa: scelta fatta

calcio ultimissime- Le parole dell’allenatore della Romadefiniscono il futuro di Pellergini, calciatore in orbita azzurra.Tanti sono i rumors in casarelativi al calciomercato, fra colpi necessari e qualche piccolo sogno in grado di rinforzare ancora di più i reparti già coperti della rosa. Ha sorpreso tanto, ad esempio, l’accostamento al club azzurro nei giorni scorsi di Lorenzo. Il capitano della Roma sta effettuando una stagione ampiamento sotto alle attese e attualmente non è più neanche un titolare fisso nei giallorossi.I rumors di mercato parlavano così di un possibile scambio con Giacomo Raspadori, altro scontento, ma di casa azzurra. Il talento ex Sassuolo avrebbe invece più spazio in casa Roma, soprattutto in caso di addio di Paulo Dybala, su cui è forte l’interesse dei turchi del Galatasaray.