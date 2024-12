Ilgiorno.it - Omicidio di Sharon Verzeni, traccia di sangue sulla bicicletta di Moussa Sangare: si va verso il giudizio immediato

Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo, 27 dicembre 2024 – È il tassello che ancora mancava per chiudere il quadro indiziario chiaro. Una, con tutta probabilità, quella che i Ris di Parma hanno individuato sul telaio della mountain bike utilizzata da, 30 anni, di Suisio, la notte in cui ha colpito con quattro coltellate, 33 anni, di Bottanuco., l’incrocio con un’auto e la fuga in bici: “Voleva nascondersi”. Il killer immortalato da una telecamera 20 minuti dopo aver uccisoL’la notte tra il 29 e il 30 luglio, a Terno d’Isola, in via Castegnate. La vittima era uscita per una camminata per le vie del paese dell’Isola, quando venne aggredita daperché “spinto da un’onda emotiva”, come aveva dichiarato durante la confessione dell’. “Non c'è un movente, non so perché l'ho uccisa" aveva ripetuto, spiegando di non essere uscito di casa quella sera con l'obiettivo preciso di uccidere ma di aver avuto una “sensazione, che non so spiegare, che mi spingeva a fare del male”.