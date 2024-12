Terzotemponapoli.com - Olive: “Neres nota lieta di questo inizio campionato”

Renato, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a “Napoli Magazine Live”. In onda su Radio Punto Zero ha parlato soparttutto del prossimo match degli azzurri contro il Venezia. Di seguito le sue parole.: “Il Napoli non può fare passi falsi”Così l’ex azzurro: “Napoli-Venezia? Il Napoli deve pensare al proprioe ha il vantaggio di giocare una sola competizione. Non può fare passi falsi e non bisogna sottovalutare la gara con il Venezia, servono i tre punti.? E’ unadidi. E’ una valida alternativa, mi sta piacendo tantissimo. L’organico non è completo e non è competitivo per più competizioni, quest’anno bisogna arrangiarsi, ma ha la possibilità di lottare per lo scudetto, poi vedremo cosa porteràmercato.