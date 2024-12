Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo Stelvio 2025: come sarà e quando arriva?

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Con già 8 anni sulle spalle ed almeno altri 7-8 mesi di carriera davanti, l’è il suv di grandi dimensioni disponibile a listino sin dal 2016. La gamma è stata rivista nel tempo, ma non è stata aggiornata secondo le tendenze del momento, non avendo mai avuto motorizzazioni in gamma dotate di elettrificazione.Con ilsi volterà pagina con la seconda generazione dell’. Il modellolanciato prima dellaGiulia poichè il segmento dei suv ad oggi ha un maggiore appeal rispetto a quello delle berline. Lafarà probabilmente il suo debutto nel secondo trimestre del, indicativamente nei mesi di aprile o maggio. Le vendite poi partiranno dall’estate con prime consegne dal prossimo autunno.Rispetto ai piani annunciati tempo fa da, lanonun modello solamente elettrico.