Terzotemponapoli.com - Napoli, dott. Canonico: “Lo staff atletico con noi collabora tanto ed è…”

Leggi su Terzotemponapoli.com

, il: “Locon noied è la prima chiave di volta nel rapporto tra area sanitaria e tecnica”Su Radio CRC è intervenuto il responsabile dellomedico della SSC, il. Raffaele. Queste le sue dichiarazioni:“I professionisti non staccano mai durante le vacanze, solo il giorno di Natale, ma è sempre stata mantenuta una settimana tipo da parte del mister in vista dell’evento agonistico una volta alla settimana. Anche col pranzo di Natale è cambiato poco, visto che ci si è allenati il giorno prima ed il giorno dopo: i ragazzi continuano a seguire le indicazioni. Le fake news riscontrate più spesso? Nell’epoca dei social tutti vanno a ricercare notizie e fonti spesso non attendibili, per noi è problematico perché anche con pazienti esterni ci arrivano notizie o presunte diagnosi.