Mister Possanzini si gode il primato | Maceratese dipende tutto da noi

"È una soddisfazione avere chiuso davanti il girone di andata, tuttavia non dà alcun vantaggio". Matteo, allenatore della, guarda per un attimo la classifica consapevole che sarà determinante solamente quella a fine stagione. "Al momento di allestire la squadra – ricorda – e dopo i primi allenamenti le sensazioni erano positive. Finora abbiamo fatto un percorso significativo ottenendo a metà stagione più punti di quanti hanno fatto nel passato le altre formazioni"., quali sono le insidie per il girone di ritorno? "Il vantaggio è conoscere meglio gli avversari, tuttavia c’è di mezzo il mercato e alcune formazioni, magari quelle più attardate in classifica, potranno cambiare volto. A ciò aggiungiamo che sarà più complicato prendere punti con chi lotta per mantenere la categoria.