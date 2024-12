Sport.quotidiano.net - Mister grosso. "Errori evitabili. Pensiamo al Cosenza»

"Abbiamo preso gol in un’imbucata dove abbiamo commesso degliche avremmo potuto evitare. Abbiamo avuto subito l’occasione per rientrare in gara, non ci siamo riusciti e sulle situazioni di palla inattiva avremmo potuto meglio, loro hanno preso il sopravvento e incanalato la partita sui binari che volevano". Resta lì, Fabio, al primo stop dopo 14 risultati utili di fila. Recrimina "sul terzo gol preso su palla inattiva" e soprattutto sull’errore di Laurientè che poteva regalare al Sassuolo un altro finale ("una grande occasione per rientrare in gara") ma non fa drammi. "Prendiamo questa partita come insegnamento e guardiamo subito alla prossima cercando di utilizzare le cose positive che possono farci migliorare", ha detto nel dopo gara ai canali ufficiali del club neroverde, non senza sottolineare le difficoltà che la stagione impone al ‘suo’ Sassuolo.