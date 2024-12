Pianetamilan.it - Milan-Roma, sei mesi dopo Abraham-Saelemaekers: chi ha guadagnato davvero?

Leggi su Pianetamilan.it

Nella giornata di domenica 29 dicembre, alle ore 20:45, lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro sarà teatro di, big match della 18^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025, la penultima del girone di andata. Bastava un giorno in più, il 30, e si sarebbe anche potuta celebrare la ricorrenza dello scambio Alexis-Tammy. Quest'ultimo, infatti, si è consumato esattamente il 30 agosto e ha visto l'attaccante inglese vestirsi di rossonero, mentre contemporaneamente l'esterno belga si trasferiva nella Capitale. A seidi distanza una domanda sorge spontanea a molti. Chi ci hadi più da questa trattativa per ora? Da una parte Tammy, bisogna essere onesti, non ha risolto i problemi delin fase realizzativa. Arrivato come sostituto naturale di Alvaro Morata, in più di un'occasione si è visto superato da Francesco Camarda nelle gerarchie.