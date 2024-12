Panorama.it - Le spoglie dei marò, finalmente a casa (con l'impegno di Panorama)

Mattia Carta stringe fra le mani la cassetta grigia avvolta nel tricolore. Sopra c’è il cartellino con un nome: Francesco Demuru, 21 anni. «Era la volontà di mio nonno di riportarlo a. Ora tornerà in Sardegna, a Posada, nel paese dove è nato». Accanto la madre di Mattia e nipote del caduto, Maria Antonietta Demuru, trattiene a stento le lacrime: «L’emozione è troppo forte». Dalla Sardegna sono arrivati in sei, al sacrario dei caduti d’oltremare di Bari per la consegna delleterrene di zio Francesco, uno dei giovanitrucidati a Ossero, oggi in Croazia, dai partigiani di Tito nella notte fra il 21 e 22 aprile 1945. Dopo quasi 80 anni quelle ossa, che erano state catalogate come «caduto ignoto» hanno un nome e un cognome, grazie all’identificazione del Dna reso possibile da