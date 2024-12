Quotidiano.net - La storia incredibile di Melissa Caddick e quello che (non) sappiamo. Il lusso, le accuse di truffa milionaria e la scomparsa

Sidney, 27 dicembre 2024 - Una dimora esclusiva a Dover Height, a Sydney, un mistero mai risolto., 49 anni, abituata a spostarsi con jet privati e auto di, scompare ufficialmente a novembre 2020, inseguita da un’accusa, averto decine di persone –alcuni addirittura familiari e amici – per una cifra astronomica, compresa tra i 20 e i 30 milioni di dollari australiani. LadiLa donna – che si presentava come consulente finanziaria – scompare a novembre 2020. L’11 novembre la polizia federale australiana e l’Australian Securities and Investments Commission (Asic) avevano fatto irruzione a casa sua. L’ultima traccia della 49enne è una testimonianza del figlio che la sente uscire di casa alle 5.30 del mattino. La scoperta macabra del piede La puntata successiva di questamisteriosa ci porta a Bournda Beach, a 500 chilometri da Sydney.