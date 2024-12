Oasport.it - Jasmine Paolini riparte dalla United Cup: i punti da difendere nel rankin nei primi 3 mesi del 2025

, numero 4 della classifica mondiale con 5344, come già accaduto nella scorsa stagione, disputerà laCupdi tennis, torneo nel quale l’azzurra ad inizio 2024 ne raccolse 35. Successivamente l’italiana uscì all’esordio ad Adelaide e dunque incamerò un solo punto per ilg WTA.Gli ottavi di finale colti agli Australian Open valsero all’azzurra 240, mentre ad inizio febbraio l’italiana uscì subito a Linz, torneo che però non rientra tra i migliori 18 dell’italiana. L’eliminazione al primo turno del WTA 1000 di Doha, invece, contribuì con 10alla causa dell’azzurra.La vera cambiale perè rappresentata dai 1000danel torneo di Dubai, vinto lo scorso anno, cui faranno seguito a marzo i 120 degli ottavi di finale di Indian Wells ed i 65 dei sedicesimi di Miami.