Tvplay.it - Inter, si mette male per Inzaghi: così è durissima

Leggi su Tvplay.it

L’si sta preparando per scendere in campo contro il Cagliari, mariceve una brutta notizia a pochi giorni dal match.L’si sta preparando per scendere in campo contro il Cagliari nella giornata di domani, sabato 28 dicembre, alle ore 18:00 all’Unipol Domus ma nel frattempo non sono arrivate buone notizie per Simone. Il tecnico nerazzurro ha perso un titolarissimo: la situazione lo preoccupa non poco, visti i diversi forfait in un momento molto delicato., siper(LaPresse) – Tvplay.itDopo le vacanze natalizie, l’è tornata ad allenarsi al seguito di Simone. In gruppo non ci sono stati né Benjamin Pavard né Francesco Acerbi che sono ancora alle prese con i rispettivi recuperi e che verranno rivalutati nei prossimi giorni.