In Europa, 25 università formano 10.000 medici per affrontare i rischi climatici

Un medico del futuro non può più limitarsi a curare le malattie, ma deve saper integrare nella propria pratica una comprensione profonda del legame tra salute umana e sostenibilità ambientale. Il cambiamento climatico, l’inquinamento e le alterazioni degli ecosistemi rappresentano fattori che influiscono direttamente sul benessere delle popolazioni, rendendo fondamentale l’insegnamento di questi temi nei corsi di laurea inna.La formazione medica deve evolversi, passando da un approccio centrato sulla semplice gestione delle patologie a una prevenzione integrata deilegati all’ambiente. Ciò significa considerare come l’inquinamento atmosferico, il riscaldamento globale e la scarsità di risorse idriche possano causare o aggravare problemi come malattie respiratorie, cardiovascolari e infezioni.