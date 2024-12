Ilrestodelcarlino.it - Il concerto accende il nuovo anno. L’evento del Comunale già un must

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Stefano Marchetti Sono stati sufficienti appena due anni per far sbocciare una tradizione. Lanciato per la prima volta nel 2023, ildi Capodal teatroPavarotti Freni di Modena è diventato ormai un ‘’, un appuntamento attesissimo per iniziare l’con la musica e nella musica: non poteva certo mancare anche per dare il benvenuto al 2025. Mercoledì, il 1° gennaio, alle 17.30, quindi, ilaprirà ufficialmente ilcon la Filarmonica del teatro guidata dal suo direttore musicale, il maestro Hirofumi Yoshida: quest’ai musicisti si unirle voci della Corale Rossini di Modena, del Coro Città di Mirandola e della Corale Lirica San Rocco di Bologna dirette dal maestro Luca Saltini. Ilmanterrà il suo stile viennese ma in questa nuova edizione abbraccerà alcune delle pagine più emozionanti del repertorio russo, dalla Suite del ’Lago dei cigni’ e dello ’Schiaccianoci’ di Ciajkovskij ai capolavori di Borodin e di Khachaturian.