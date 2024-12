Lapresse.it - Gran Sasso, alpinisti dispersi: finestra di bel tempo, riprese le ricerche

Partita dopo le ore 9 la squadra del Soccorso alpino e speleologico composta da una quindicina di soccorritori per una ricognizione ‘visiva’ utile a recuperare i duesuld’Italia da domenica, scivolati nella valle dell’inferno. Si tratta di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, rispettivamente 48 e 42 anni. L’area di ricerca è stata circoscritta a 150 metri dal luogo individuato in cui i due romagnoli hanno effettuato l’ultima telefonata ai soccorsi, il 22 dicembre nel primo pomeriggio, avvisando di aver perso dell’attrezzatura: guanti e scarponi. Non più di 150 metri dunque da perlustrare a terra anche con l’impiego dei cani molecolari e di almeno 3 elicotteri e dell’antenna ‘Recco’, che arriverà tra poco al campo base di Campo Imperatore, la stessa che è stata impiegata nel 2021 per il recupero di 4 escursionistisu monte Velino nel Parco regionale del Sirente.