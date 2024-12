Anteprima24.it - FOTO/ Santo Stefano nel ricordo di Daniela De Maria: Vitulano tra musica e memoria

Tempo di lettura: 3 minutiNel segno e neldi, una serata die la mestizia che si respirava tra le navate della Basilica della Santissima Annunziata. E’ stato infatti dedicato aDe, una persona amata, rispettata, ammirata, strappata troppo presto ai suoi affetti, al suo lavoro per la collettività, ai suoi interessi culturali ed amministrativi, un lungo momento di raccoglimento per iniziativa dell‘Amministrazione Comunale guidata dal primo cittadino Raffaele Scarinzi, accompagnato da bravissimi musicisti, i Maestri dell’Accademia di Santa Sofia di Benevento e dai versi di Salvatore Di Giacomo.Nel periodo più bello dell’anno, quello tradizionalmente riservato agli affetti familiari ed al raccogliersi tra le mura di casa, l’assenza di, scomparsa nello scorso mese di luglio, era ancora più intollerabile: e, per questo, il Sindaco Raffaele Scarinzi ha voluto ricordare l’Assessore alla Cultura della sua Giunta e, in qualche modo, farla ritrovaretra la sua gente nel cuore della sua, grazie allae al radunarsi all’interno di una bellissima chiesa.