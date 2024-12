Lanazione.it - Firenze piange la Signora dei libri. L’ultimo saluto ad Anna Benedetti

Leggi su Lanazione.it

se n’è andata a 86 anni, il pomeriggio del 24 dicembre. Lasciando una scia profumata di vita. Odiava il Natale che si era portato via sua mamma. E così per Natale è scappata anche lei in una nuvola di parole e bellezza, "da questo nulla ospite inquietante dei nostri giorni", come scrive il filosofo Sergio Givone nel volume di 191 pagine Leggere per, stampato nel 2020 per uso personale, ideato e revisionato da Giovanni Falaschi, Paola Pesci e Vivetta Vivarelli. Una raccolta di scritti degli amici di, grandi della cultura che hanno voluto renderle omaggio per l’impegno letterario profuso con la rassegna da lei ideata trent’anni fa, Leggere per non dimenticare, un appuntamento divenuto un punto di riferimento nel panorama fiorentino. "Sembra che una volta Papa Bonifacio VII, quello del primo Giubileo, abbia detto che i fiorentini erano ’il quinto elemento dell’universo’.