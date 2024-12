Superguidatv.it - Endless Love torna il 28 e il 29 dicembre su Canale 5: cosa accadrà nella soap di Canale 5?

Laturcadopo aver abbandonato il daytime feriale dal 23per la pausa natalizia, si appresta are a tenerci compagnia oggi, sabato 28, e domani domenica 29.nelle due puntate inedite in onda nel weekend sulla rete ammiraglia Mediaset?trame del 28: Nihan è liberaIl ritorno diè previsto per oggi, sabato 28, con un episodio che prenderà il via alle 15:59 e ci terrà compagnia fino alle 16:26 circa su5.puntata speciale in onda oggi vedremo Nihan Sezin e Kemal Soydere in un’aula di tribunale. I due saranno stati convocati per l’udienza di divorzio che sancirà definitivamente la fine del matrimonio tra la donna ed Emir.Il ritardo di Kozcuo?lu desterà un po’ di preoccupazione, ma alla fine tutto si risolverà per il meglio: il divorzio sarà ufficiale e Nihan tornerà a essere una donna libera.