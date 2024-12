Dall’endometriosi alla celiachia quali cure diventano gratis dal 30 dicembre

Leggi su Open.online

Sono 1.100 le prestazioni sanitarie che dal 302024 entreranno a far parte dei Lea, Livelli Essenziali d’Assistenza, e cioè in tutti quei servizi che il sistema sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini in modo gratuito. L’aggiornamento del decreto tariffe è avvenuto dopo 28 anni, con la revisione oltre tremila prestazioni e un investimento complessivo di 550 milioni di euro.ai disturbi alimentari, dalle prestazioni procreazione medicalmente assistita, nel nuovo Nomenclatore anche patologie troppo a lungo sottovalutate drete di cura nazionale. Per quanto la definizione di Lea comprenda servizi e prestazioni da garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, molto si giocherà sul terreno regionale, con tutto quello che comporta per le amministrazioni ancora troppo indietro nelle procedure di prevenzione, cura e riabilitazione.