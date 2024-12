Ilgiorno.it - Dall’abbandono alla rinascita: "Renderemo i parchi alla città"

Deliberati diversi investimenti per "il miglioramento del territorio, per la sicurezza, il decoro, per i nostri alunni e cittadini – spiega l’assessore Mattia Di Bisceglie, con deleghe all’Ambiente e all’Istruzione –. Con l’arrivo del nuovo ingegnere Jvan Tosi, dirigente che si occupa dei settori Lavori pubblici, Ambiente, Urbanistica, Attività produttive, Servizi abitativi e Mobilità, siamo riusciti a sbloccare situazioni ferme da troppo tempo, deliberando così molte risorse per lavori e interventi che saranno svolti dall’anno prossimo, con investimenti già impegnati". Ampio spazio all’ambiente: circa 40mila euro per la sistemazione degli orti comunali, con lo studio di fattibilità già approvato, e 110mila euro che servono per le potature, i necessari abbattimenti di alberi malati, pericolosi e a fine vita, e "un intervento di pulizia e sistemazione delle aree dove, dallo scorso luglio, in occasione degli episodi di forte maltempo – spiega l’assessore Di Bisceglie –, è stato necessario tagliare i rami caduti e gli alberi piegati dalle raffiche di vento e accatastare tutto.